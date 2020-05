Bắt xe khách vận chuyển 630kg động vật bốc mùi hôi thối

Quảng cáo

Sáng 6/5, tại Km 417 thuộc Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách giường nằm mang BKS 51B - 28487 do lái xe Đinh Minh Hiệu (SN 1978), trú tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) điều khiển.



Lái xe làm việc tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp chứa 630 kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế (chủ yếu thịt chó, mèo và nội tạng), đã bốc mùi hôi thối. Tất cả số sản phẩm động vật nói trên đều không có giấy tờ kiểm định chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

Lái xe khai nhận vận chuyển số động vật này từ TP HCM ra Hà Nội để tiêu thụ kiếm lời.

Hiện, toàn bộ số hàng nói trên đã được giao cho Trạm Thú y Diễn Châu tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

