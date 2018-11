Bắt xe tải chở gỗ lậu gắn biển số giả

Ngày 22/11, nguồn tin từ Phòng an ninh Kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm đếm, xác minh chủng loại số lượng gỗ lậu lớn không có hóa đơn chứng từ hợp pháp vừa bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số gỗ lậu

Khoảng 3h sáng ngày 21/11, một tổ công tác của phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’đrắk mật phục và phát hiện 2 xe ô tô tải hạng lớn mang biển số 78C-070.57 (do tài xế Huỳnh Quốc Toàn (SN 1982, trú tại tỉnh Phú Yên) và xe mang biển số 51C-077.97 kéo theo rơ móc 51R-33209 (do tài xế Đặng Phúc Cường (SN 1980, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển, đang đậu trên Quốc lộ 29 (thuộc thôn Đắk Phú, xã Cư Prao) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Trên hai thùng xe nói trên, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm hộp gỗ dài được cưa xẻ vuông vắn, với tổng khối lượng trên 60m3.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 tài xế không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên.

Bước đầu cả 2 tài xế khai: đã nhận bốc gỗ cho 1 người đàn ông chưa rõ danh tính tại thôn 2, xã Ea Hly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Sau đó, sẽ đưa ra Bắc tiêu thụ.

Để qua mặt lực lượng chức năng, cả 2 xe đều lắp đặt biển số giả. Tuy nhiên, khi xe chở gỗ lậu đang dừng ở xã Cư Prao, huyện M’đrắk thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.

