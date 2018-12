Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế

Tại phiên họp diễn ra chiều 6/12, 100% đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở KH&ĐT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Định là Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT. Ông Định có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật.

Cũng tại phiên họp, HĐND tỉnh TT-Huế đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới; ông Phạm Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT: ông Trần Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Sở KH&CN, do nghỉ hưu.

Phiên họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh, với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Ngọc Văn