Bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi tại Đại hội

Ngày 16 và 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) thông qua nghị quyết, chương trình hành động và nhân sự nhiệm kỳ mới. Tham dự Đại hội có 247 đại biểu đại diện cho hơn 5.600 đảng viên sinh hoạt tại 62 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ Đầm Dơi.





Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chúc mừng ông Nguyễn Thanh Luận tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Đầm Dơi

Đây là Đại hội Đảng bộ cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chọn làm điểm chỉ đạo đối với Đảng bộ cấp trên cơ sở, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư.

Ông Nguyễn Thanh Luận, Tỉnh uỷ viên, tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi với số phiếu 246/247, đạt 99,6%, Ban chấp hành gồm 41 người.

Nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Đầm Dơi

Báo cáo của BCH Đảng bộ Huyện uỷ Đầm Dơi cho biết, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, nhất trí, phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng. Trong tổng số 16 chỉ tiêu có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 3/16 chỉ tiêu còn lại đạt hơn 76% so nghị quyết đề ra.

Một số thành tựu nổi bật mà Đảng bộ huyện Đầm Dơi đạt được (nhiệm kỳ 2015-2020) là: tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10% (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh); thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu, tăng bình quân 10,5%/năm; có 5/15 xã về đích xây dựng nông thôn mới (bình quân mỗi xã đạt 13,53 tiêu chí); thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,12%, giảm 10,74% so với đầu nhiệm kỳ và vượt hơn 1,5% so chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, Đầm Dơi không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo…

Một góc quê hương Đầm Dơi

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Đầm Dơi đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2025, gồm: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng (tương đương 2.600 USD); Tổng sản lượng thủy sản đạt 115.000 tấn, trong đó tôm 58.950 tấn; Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 50.000 ha; diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.500 ha; Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 73% (tương đương 11/15 xã); Tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề), đạt 50%; Giải quyết việc làm đến cuối nhiệm kỳ 25.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% trở xuống (theo chuẩn nghèo mới); Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt hơn 99%; Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở các chợ và khu dân cư tập trung đạt 90%.

Nguyễn Tiến Hưng