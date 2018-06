Bé 2 tuổi tử vong bất thường: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ

Ngày 22/6, Chánh văn phòng UBND TP đã ký văn bản số 2836/UBND-TKBT nêu quan diểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về vụ việc trẻ tử vong tại một điểm trông giữ trẻ tư nhân trên địa bàn huyện Chương Mỹ.Trước đó, một số cơ quan báo chí trong ngày 21/6 đã nêu về vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm trông giữ trẻ quy mô gia đình, hoạt động trái phép trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.Cụ thể, vào sáng 20/6, bé Nguyễn Công D. (20 tháng tuổi, trú tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) được bố đưa đến cơ sở trông trẻ tư nhân cách nhà 3 km. Chủ cơ sở là chị Lê Thị L., trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.Đến khoảng 11h trưa, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái. Mặc dù cháu bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ để cấp cứu nhưng cháu đã tử vong vào khoảng hơn 12h trưa cùng ngày.Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm nguyên nhân, bước đầu xác định cháu bé tử vong có thể do sặc cháo khi ăn.Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ khẳng định cơ sở trông giữ trẻ trên hoạt động không phép. Sau khi xảy ra sự việc, chủ cơ sở là chị Lê Thị L.,(37 tuổi) chưa có mặt tại địa phương. Công an huyện đang làm việc với gia đình, người thân bạn bè của chị L. để vận động chị này ra hợp tác với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc.Về việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ nêu trên (nếu có), báo cáo Thành uỷ, UBND TP trước ngày 30/6 tới.

Theo Infonet