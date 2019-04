Bé gái 'mất tích bí ẩn' sau nghi vấn bị xâm hại có bầu

Theo trình bày của bà Hà Thị Nga (39 tuổi, trú tại bản Chiềng Má, xã Điền Thượng, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết: Ngày 8/2, gia đình bà phát hiện con gái là em Trương Thị Cẩm L. (sinh ngày 7/8/2005, dân tộc Mường) có biểu hiện bất thường, bụng to, da xanh, chán ăn. Gặng hỏi con gái, bà Nga mới được con gái cho biết là đã từng quan hệ tình dục lần đầu tiên với thanh niên Trương Văn Tuyển (24 tuổi, chưa có vợ, sinh sống cùng thôn) và nhiều lần sau đó.

Ngày 13/2, gia đình bà Nga đưa em L. đến một phòng khám sản khoa trên địa bàn huyện Bá Thước để siêu âm thai. Kết quả siêu âm lúc đó cho thấy em L. đã mang thai tuần thứ 21, dự kiến ngày sinh là 25/6/2019. Sau khi có kết quả siêu âm nêu trên, bà Nga làm đơn tố giác tội phạm gửi công an, Viện kiểm sát nhân dân, chủ tịch UBND huyện Bá Thước. Nhận được đơn của bà Nga, Công an huyện Bá Thước đã triệu tập Trương Văn Tuyển đến cơ quan công an để lấy lời khai, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Bà Nga thông tin: Sau khi Công an huyện Bá Thước triệu tập, từ ngày 15/2 đến nay, Trương Văn Tuyển đã đưa con gái tôi rời khỏi nơi cư trú. Nhiều lần tôi đến hỏi bố mẹ của Tuyển là hai cháu đang ở đâu, nhưng mọi trong gia đình Tuyển đều trả lời không biết. Hiện nay, gia đình tôi đang rất hoang mang, lo lắng cho tính mạng của L. Gia đình mong Công an huyện Bá Thước sớm truy tìm được Trương Văn Tuyển, yêu cầu đưa con gái tôi trở về.

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp - trưởng Công an huyện Bá Thước cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm, Công an huyện đã triệu tập Trương Văn Tuyển đến công an để lấy lời khai. Trong khi cơ quan công an đang điều tra, qua kiểm tra tại địa bàn, hiện nay Trương Văn Tuyển và cháu L. đều không có mặt tại địa bàn cư trú. Hiện Công an huyện Bá Thước đã ban hành thông báo truy tìm Trương Văn Tuyển, gửi đến cơ quan công an của các tỉnh, thành phố trong cả nước, để phục vụ điều tra.

