Bé gái ở Nghệ An bị sét đánh tử vong khi ngồi trên bãi cỏ

Chiều 7/8, em N.T.N (13 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng em gái và một bé gái hàng xóm đi chăn trâu ở cách đồng cỏ cách khu dân cư vài trăm mét. Trong lúc trời mưa, ba bé gái ngồi bên nhau tại bãi cỏ thì bị sét đánh trúng.Em Nhâm văng vài mét, sém da, rách quần áo, tử vong tại chỗ. Hai bé còn lại không bị thương nên chạy về làng hô hoán.Ông Đặng Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho hay, nạn nhân là con đầu trong gia đình có hai con gái. Đây là trường hợp đầu tiên bị sét đánh tử vong tại địa phươg trong nhiều năm qua.Trước đó vào tháng 5, bốn người ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong lúc đang ngồi trong nhà cũng bị sét đánh bất tỉnh. Một tháng sau đó, 12 người ở huyện Thành Chương (Nghệ An) ngồi trong lều che bạt giữa cánh đồng để trú mưa cũng bị sét đánh bất tỉnh.Các chuyên gia khuyến cáo không nên dùng, thậm chí không nên mang theo điện thoại khi đi ngoài trời mưa giông. Bởi sét luôn chọn con đường dễ nhất tới mặt đất, việc sử dụng điện thoại đi động vô tình tạo ra đường dẫn ít điện trở nhất từ không trung xuống mặt đất, khiến bạn dễ thành mục tiêu của tia sét.

Theo Vnexpress