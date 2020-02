Bên trong nơi cách ly người về từ vùng dịch ở Trường quân sự TP Cần Thơ có gì?

Quảng cáo

Tòa nhà tại trường quân sự TP Cần Thơ được chọn làm khu cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch.

Ngày 8/02, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona Quân khu 9 cho biết, địa điểm nói trên được chọn làm khu vực cách ly dự kiến đối với công dân trở về từ vùng dịch. Tuy đây là phương án dự phòng nhưng không thể lơ là, phải tập trung mọi nguồn lực, nhân lực sẵn sàng tiếp đón người dân trở về.

Tại đây, các công dân này sẽ được chăm sóc ân cần, chu đáo, tôn trọng và không phân biệt kỳ thị. Ngoài ra, còn bố trí 5 y bác sĩ, 3 chỉ huy, 1 xe cứu thương túc trực để theo dõi sức khỏe và sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp nhiễm bệnh xảy ra.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona Quân khu 9 kiểm tra phòng được bố trí trong khu cách ly.

Được biết, khu vực cách ly này gồm 1 trệt, 2 lầu, có thể tiếp nhận từ 250 – 300 người, khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Với quy mô 54 phòng, mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), 2 tủ chứa quần áo và 2 nhà vệ sinh riêng.

Với quy mô 54 phòng, mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng.

Bên cạnh đó, tại đây còn được bố trí lực lượng cảnh vệ túc trực 24/24h và phối hợp Công an quận để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực cách ly và an ninh trật tự xã hội cho người dân khu vực xung quanh. Đồng thời, cơ quan chức năng dự kiến sẽ điều động từ 12 - 15 nhân viên phục vụ hỗ trợ cho người được cách ly trong công tác ăn ở hàng ngày.

Để đảm bảo an toàn, tòa nhà này sẽ được trang bị một máy phun xịt thuốc, 10 bộ trang phục chuyên dụng phòng dịch, một số thuốc thông dụng và hoá chất khử trùng.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch sẽ chủ động phối hợp với Bệnh Viện Lao Phổi TP Cần Thơ lập khu cách ly điều trị đặc biệt khi có trường hợp nhiễm dịch xảy ra.

Kim Hà