Bến xe Hà Nội tăng cường như nào trong dịp Tết?

Lượng khách tăng đến 150%

Đánh giá về nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội, cụ thể là các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Cty CP bến xe Hà Nội cho biết, dịp cuối năm thường có 2 đợt cao điểm về đi lại của hành khách tại các bến xe là Tết Dương lịch và Tết âm lịch (Nguyên Đán).

Đối với dịp Tết Dương lịch 2021, ông Toàn cho biết, năm nay diễn ra vào ngày thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 03 ngày, dự kiến lượng khách đến bến sẽ đông hơn so với ngày cuối tuần trong năm. Do trùng những ngày cuối tuần nên dự kiến, lượng khách sẽ tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. “Lượng khách tăng như vậy, cơ bản đáp ứng đủ công suất, biểu đồ chạy của lượng xe đang hoạt động tại bến. Tuy nhiên, một số tuyến cự ly ngắn có thể xảy ra tình trạng vượt công suất một số tuyến vào một số thời điểm trong ngày, do đó công ty cũng bố trí nguồn xe tăng cường dự phòng để đáp ứng kịp thời”, ông Toàn thông tin.

Với dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu, lãnh đạo Cty CP bến xe Hà Nội cho biết, đợt cao điểm sẽ diễn ra trong khoảng ngày từ ngày 2/2 đến hết ngày 21/2/2021 (tức 21 tháng Chạp năm Canh tý đến ngày 10 Tết Tân Sửu). Với ngày 2/2/2021 là đợt người lao động tự do và sinh viên được nghỉ Tết Nguyên Đán, về quê chuẩn bị lễ Ông Công Ông Táo; tiếp đó từ ngày 10/2/2021 (29 tháng Chạp) cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. “Thường trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán khách sẽ dàn đều trong đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu được nghỉ của Nhà Nước, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 130% đến 150% so với ngày thường”, lãnh đạo Cty CP bến xe Hà Nội nhấn mạnh.

Hơn 2.200 lượt xe tăng cường giải tỏa cao điểm

Từ thực tế dự báo và căn cứ vào tình hình hoạt động hiện tại của phương tiện vận tải trên các bến chỉ đang hoạt động bình quân với khoảng 50% công suất, ông Nguyễn Anh Toàn cho biết, lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, đối với một số tuyến như: Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai … Do vậy, Cty đã lên kế hoạch huy động xe dự phòng để tăng cường cả đợt cao điểm cuối năm là: 2.200 lượt xe.

Các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội được tăng cường 2.200 xe phục vụ Tết Tân Sửu. Cụ thể, tại bến Giáp Bát: lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 130% - 150% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là: 1.050 lượt xe/ngày tăng 130% so với ngày thường. Trước Tết khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Sau tết khách tăng chủ yếu các tuyến đường dài: TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăc Lắk, Kom Tum, Đắc Nông...

Tại bến Mỹ Đình: lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 150% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 1080 lượt xe/ngày tăng khoảng 130% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ…

Tại bến Gia Lâm: lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 150% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 770 xe tăng khoảng 130% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình…

Trọng Đảng