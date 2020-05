Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng ở Hà Tĩnh xuất viện

Quảng cáo

Ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, bệnh nhân 256 được xuất viện sau 22 ngày điều trị trong tình trạng không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân đã được xét nghiệm 8 lần SARS-CoV-2, lần cuối cùng ngày 6/5 có kết quả âm tính. Đây là người cuối cùng trong số 4 bệnh nhân SARS-CoV-2, ở Hà Tĩnh khỏi bệnh.

Nam bệnh nhân được bác sĩ trao quyết định kết quả âm tính và xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân 265 từng làm việc trong quán bar The For You ở Thái Lan. Người này về Việt Nam vào ngày 25/3 sau đó được đưa đi khu cách ly tập trung.

Theo thống kê, tính đến 15h chiều 7/5, cả nước ghi nhận 271 ca nhiễm. Trong đó có 233 người đã khỏi bệnh, hiện còn 38 người đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định. Trong số này 16 ca âm tính lần một, 6 ca âm tính lần hai.

