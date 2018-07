Bí ẩn cái chết của 'ông lão' Hà Nội trong nhà giam bỏ hoang

Xác chết trong căn nhà hoang

Trước đó, khoảng 7h ngày 21/6/2018, tại khu nhà trại giam cũ thuộc thôn 6, xã Hải Tiến (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, mặc áo xanh da trời. Người dân địa phương cho hay, cách đây 2 ngày khi đi qua khu vực này đã ngửi có thấy mùi rất khó chịu nhưng chỉ nghĩ là xác động vật do ai đó vô ý thức ném ra nên không tiến hành kiểm tra.

Sau đó vài ngày, khi mùi tử khí bốc lên nồng nặc khiến ai ngửi thấy cũng đều cảm thấy xây xẩm mặt mày, lúc này người dân địa phương mới nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên tập trung một nhóm người tìm kiếm xung quanh khu vực thì tá hỏa khi phát hiện ra xác chết người đàn ông.

Chị Nguyễn Phương Linh (xã Hải Tiến, TP Móng Cái), một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vẫn còn chưa hết sợ hãi khi kể lại: “Khi chúng tôi đến nơi thì thấy da người này đã chuyển qua màu đen, mặt biến dạng không còn nhận ra là ai nữa. Chân tay của người đàn ông đó co quắp nằm trên một vũng nước. Tôi nghĩ người này chỉ tầm trung tuổi bởi thấy ăn mặc lịch sự và khá trẻ trung với quần âu và áo sơ mi bỏ trong quần rất nghiêm chỉnh”.

Cũng theo chị Linh, khu vực này đã bị bỏ hoang nhiều năm nên cỏ dại mọc um tùm, thường ngày không có mấy ai lui tới. Trước đây, hay có các đối tượng nghiện ngập dùng làm nơi hút chích ma tuý, nhưng sau khi chính quyền thành phố lập lại trật tự, những đối tượng này dạt đi các nơi khác, không còn tình trạng trên nữa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một ngày sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính khi tìm thấy trong túi áo nạn nhân có một giấy CMND mang tên Đào Minh Quang (SN 1948, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội), tức năm nay người đàn ông này đã 70 tuổi. Trong túi thi thể còn có số tiền 1,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu cho thấy: Xác chết đã phân huỷ khoảng 1 tuần. Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do bị nhồi máu cơ tim. Công an TP Móng Cái đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền xã Hải Tiến tổ chức mai táng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phát đi thông báo ai là thân nhân của nạn nhân, nhanh chóng đến trụ sở Công an TP Móng Cái để giải quyết các thủ tục nhận người thân theo quy định pháp luật.

“Khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi không phát hiện thương tích nên loại trừ nguyên nhân án mạng. Nhưng nạn nhân làm gì ở khu nhà hoang này trước khi chết là điều chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được”, một cán bộ điều tra cho hay.

Kết luận chưa thỏa đáng?

Vụ việc phát hiện cho dư luận địa phương vô cùng xôn xao. Có mặt tại địa phương, phóng viên CCPL cảm nhận được sự hoang mang, hốt hoảng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người dân nơi đây.

Trao đổi với PV, anh Trần Trọng Lâm, một người dân địa phương có mặt tại hiện trường khi phát hiện vụ việc bày tỏ hoài nghi về nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của nạn nhân.

Anh Lâm cho hay: “Nếu là đột quỵ do bị nhồi máu cơ tim thì tại sao lại không phải ở nhà, hay ở nơi nào khác ngoài đường mà lại là ở khu nhà hoang ít người qua lại. Người đàn ông này đã đến khu nhà hoang này làm gì mà để rồi lại bị chết bất thường đến nỗi phân huỷ mới có người phát hiện ra như vậy?” Người dân cùng lực lượng chức năng tại hiện trường, nơi có xác nạn nhân đang phân huỷ Anh Lâm cũng chia sẻ thêm rằng: “Bình thường khu vực này người dân sống lâu năm tại địa phương còn rất ít khi lui tới bởi cây cối mọc um tùm, nhìn khá rùng rợn, cảm giác đã thấy hoang vu, rờn rợn thế nào ấy. Nhưng không hiểu sao một người đàn ông ăn vận lịch sự từ Hà Nội không biết có việc gì mà lại xuống tận đây, tìm được đường vào tận trong đó để rồi lên cơn đau tim và tử vong. Trong thôn chúng tôi nhiều ngày qua cũng không thấy ai đi tìm kiếm hoặc kể có bạn bè hay người thân gì Hà Nội xuống chơi cả”. “Chưa kể, xung quanh khu vực cũng không phát hiện bất cứ phương tiện di chuyển nào. Nếu người đàn ông này tự đi bộ vào đây thì ắt phải có người trong thôn biết hoặc nạn nhân có thể là người nhà ai đó chứ. Nhưng đây hoàn toàn không, thông tin rất thưa và khó hiểu có nên chúng tôi thấy sự việc này khá là kỳ lạ, nhiều bất thường chưa được giải đáp”. Cùng suy nghĩ như anh Lâm, bà Đỗ Thị Dậu, sống gần khu vực xảy ra sự việc nhớ lại, trước đó nhiều ngày vào lúc đêm muộn, bà có nghe thấy tiếng xe và tiếng người nói chuyện gần khu vực nhà tù bỏ hoang. “Tôi không nhớ rõ ngày bao nhiêu nhưng hôm đó cách đây khoảng chừng 1 tuần, hơn 1 tuần gì đó, do thời tiết nóng khó ngủ nên tôi còn thức khá muộn. Khi tôi ra ngoài hè cho mát thì thấy có tiếng xe máy và ánh đèn le lói ở khu vực căn nhà bỏ hoang. Sau đó không thấy gì nữa nên tôi nghĩ là người qua đường dừng lại đi vệ sinh hoặc đám thanh niên trẻ tuổi trong xóm đi chơi về muộn nên tôi cũng không mấy quan tâm”. “Đến sáng hôm qua (22/6/2018 – PV) mới thấy người ta bàn tán rằng có xác chết trong đó, có lẽ tối hôm đấy có thể là đêm xảy ra sự việc không biết chừng. Tôi còn thấy mấy người hay ngồi uống nước ở ngoài kia bảo, trên mạng người ta còn đăng thông tin rằng, khi tìm thấy còn phát hiện mồm ông này bị nhét giẻ, không biết thế nào nhưng tôi thấy kinh hoàng quá, từ giờ chắc không dám đi qua khu đó nữa”, bà Dậu mơ hồ nhớ lại. Trong khi đó, nhiều nhân chứng có mặt đều nhận định, thi thể tử vong hoàn toàn không giống với thi thể một người đàn ông đã ở tuổi “thất thập cổ lai hi”. Qua dáng người, cách ăn vận, trang phục thì chỉ có thể nghĩ đó là một người trung niên tầm 40 – 50 tuổi. Việc một người đàn ông 70 tuổi, người Hà Nội đi vào một khu nhà hoang tại Quảng Ninh rồi đột quỵ tại đây là một điều vô cùng khó hiểu? Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Báo Pháp luật