Bị điều tra bán rẻ đất công, Chủ tịch Tổng Công ty Bình Dương từ chức

Ngày 26/11, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho hay, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương nhiệm kỳ 2018 - 2022 vừa có đơn xin từ nhiệm với lý do tuổi cao, sức khỏe kém nên không thể thực hiện trọng trách Chủ tịch HĐQT tại tổng công ty. Ông Minh xin nghỉ việc từ 1/12.

Ông Minh sinh năm 1955, là lãnh đạo gắn với TCT Bình Dương hàng chục năm. Từ một doanh nghiệp nhỏ, TCT Bình Dương được giao thực hiện nhiều dự án hợp tác quốc tế, làm khu công nghiệp, sân golf…, từng là một trong ba tổng công ty Nhà nước lớn nhất của tỉnh Bình Dương được giao quản lý quỹ đất rộng lớn lên tới hàng triệu mét vuông (thời điểm cuối 2017, trước khi cổ phần hóa là 2,55 triệu m2).

Trước khi nộp đơn từ chức, với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Minh ký nghị quyết của HĐQT về việc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương hủy hợp đồng mua lại 19% cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành (Công ty Tân Thành) từ Công ty cổ phần Hưng Vượng và một cá nhân.

Đáng nói, cả Công ty Tân Thành và Công ty cổ phần Hưng Vượng đều là công ty liên kết của TCT Bình Dương, với tỷ lệ nắm giữ cổ phần 30% tại mỗi công ty. Hiện nay, Công ty Tân Thành có vốn điều lệ 480 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ sân golf, nhà hàng.

Ông Nguyễn Văn Minh từ chức trong lúc TCT Bình Dương vướng phải lùm xùm liên quan đến việc tự ý chuyển nhượng toàn bộ 43ha đất của dự án Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Tân Phú cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú - liên doanh giữa TCT Bình Dương (góp 30% vốn) và Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc (góp 70% vốn) - với giá trị chuyển nhượng chỉ hơn 250,1 tỷ đồng, tương đương với hơn 581.653 đồng/m2.

Vụ chuyển nhượng đất công giá rẻ, nguy cơ gây thất thoát ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Mức giá Hội đồng thành viên TCT Bình Dương chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú đối với khu 43 ha chỉ hơn 250,1 tỷ đồng. Thế nhưng, theo bảng giá đất chuẩn của UBND tỉnh Bình Dương nếu được áp dụng cho 43ha thì trị giá đất sẽ khoảng 6.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, bằng hình thức tương tự, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng khu 145 ha nằm liền kề khu 43 ha từ đất công về tư nhân với giá bèo. Khu đất 145ha được TCT Bình Dương chuyển nhượng sau đó cho các công ty con (do vị Chủ tịch TCT Bình Dương Nguyễn Văn Minh nắm giữ phần lớn cổ phần) đã làm 2 sân golf, gồm: Golf Phú Mỹ Twin Doves và golf Tân Thành - Harmonie.

Theo tìm hiểu của PV báo Tiền Phong TCT Bình Dương sau khi cổ phần hóa, có 15 ha đất đã được “sang tay” cho Công ty CP An Bình để xây dựng công ty logistics và bãi trung chuyển container tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vào năm 2017, Công ty CP An Bình đã cho xây dựng hàng rào bao quanh khu 15 ha. Trong quá trình xây dựng thì xảy ra tranh chấp với các hộ dân khi Công ty An Bình cho bịt tôn kín chiếm luôn đường thoát nước và đường dây điện, chỉ để lại con hẻm khoảng 4 m.

Trước đó, vụ chuyển nhượng đất công của TCT Bình Dương bị báo Tiền Phong phanh phui, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc thanh tra. Kết quả thanh tra đã xác định một số sai phạm liên quan đến chuyển nhượng đất công tại TCT Bình Dương. Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định chuyển hồ sơ qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này để tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm.

Ngọc Lâm - Hương Chi