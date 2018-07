Bị phạt 2 triệu đồng vì 'táy máy' mở cửa thoát hiểm máy bay

Theo đó, nam hành khách P.V. H.L (sinh năm 1993, Hà Nội) được xác định đã không tuân theo sự hướng dẫn về đảm bảo an toàn hàng không của thành viên tổ bay.Cụ thể, vào hồi 12h40 ngày 9/7/2018, chuyến bay BL212 của Hãng hàng không Jetstar Pacific có lộ trình Đà Lạt đi Hà Nội, dự kiến cất cánh tại sân bay Liên Khương lúc 12h45 phút.Sau khi hành khách lên hết tàu bay, Ông H.L ngồi số ghế 12E đã tự ý mở nắp đậy tay cầm an toàn (Cover) cửa thoát hiểm số 2 của tàu bay, khi hệ thống đèn cảnh báo phát sáng và tiếp viên kịp thời phát hiện ngăn chặn. Trước đó, vị hành khách này đã được tiếp viên hướng dẫn quy định an toàn đối với hành khách ngồi khu vực cửa thoát hiểm trên tàu bay.Sau đó, nhân viên kỹ thuật và cơ trưởng đã tiến hành kiểm tra và nhận thấy cửa thoát hiểm chưa bị mở bung, vẫn bảo đảm an toàn để thực hiện tiếp chuyến bay. Sự việc làm cho chuyến bay bị chậm 40 phút so với giờ khởi hành dự kiến. Với hành vi đó, ông H.L bị phạt hành chính 2 triệu đồng.Tại Việt Nam và trên thế giới đã không ít lần xảy ra các trường hợp hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm, có hành khách từng bị phạt tới 15 triệu đồng vị tự ý mở cửa thoát hiểm.

Lê Hữu Việt