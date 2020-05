Bí thư Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020

Quảng cáo

Tiếp đoàn tại chùa Quán Sứ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tại chùa Bà Đá có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc các chư vị giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội dồi dào sức khỏe, an vui, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong Phật sự, cùng tăng ni, phật tử Thủ đô và cả nước đón một mùa Phật đản an lạc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ông Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng bào phật tử trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước; cũng như tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát triển, đồng hành cùng dân tộc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng vui mừng thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô năm 2019, những tháng đầu năm 2020, nhất là nỗ lực của Hà Nội cùng cả nước thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Huệ trân trọng cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng bào phật tử trong nước và ngoài nước đã hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố, chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ an toàn cho thủ đô - trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

Trong điều kiện dịch bệnh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi, hoan hỉ cho tăng ni, phật tử. Đồng bào phật tử Thủ đô và cả nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô và cả nước hàng tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “hộ quốc, an dân”, nhất quán phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các nhiệm vụ đang đặt ra, nhất là tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564; đồng thời khẳng định, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội luôn tin tưởng và sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; vận động tăng ni, phật tử làm mọi công việc ích đạo, lợi đời.

Hoàng Phong