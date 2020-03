Bí thư Hà Nội: Không để lọt người có nguy cơ nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Sáng 11/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Công an thành phố Hà Nội. Kết luận hội nghị, ông Huệ đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố, thành tích của lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020.



Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiều sự kiện lớn của đất nước; tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Vì thế, trách nhiệm của lực lượng công an thành phố càng quan trọng hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Ông Huệ cho rằng, công an thành phố cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng công an nhân dân; xây dựng Đảng bộ công an thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, là Đảng bộ tiêu biểu trong các Đảng bộ công an cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân; chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Đảng ủy công an thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ công an thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025. Các đại hội phải đánh giá thực chất tình hình, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn, tạo động lực mới cho toàn lực lượng; lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tài vào cấp ủy khóa mới.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đảng ủy công an thành phố cần chỉ đạo, phân công đủ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy thực hiện tốt, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động xây dựng kế hoạch, tập huấn, huấn luyện, bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình đó, công an thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, nắm chắc tình hình và tham gia tích cực vào củng cố các tổ chức đảng, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, các vụ khiếu kiện. Tất cả phải bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, điểm phức tạp ảnh hưởng đến thành công của các đại hội. Lực lượng công an phải thực sự là "lá chắn" vững chắc, là "thanh gươm" bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, công an thành phố phải tăng cường trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các tỉnh, thành phố trong cả nước, quyết không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, nơi tập trung tội phạm có tổ chức.

Riêng về phòng, chống dịch Covid-19, ông Huệ đề nghị toàn lực lượng công an Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, tham gia tích cực vào nhiệm vụ cấp thiết này. Công an Hà Nội vừa là lực lượng cơ sở vững chắc, tin cậy, vừa là một trong các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống Covid-19.

Trước mắt, công an thành phố tiếp tục phối hợp với các lực lượng rà soát, xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người nhiễm virus SARS-CoV-2, bảo đảm không để lọt người nào có nguy cơ nhiễm dịch mà không biết trong cộng đồng; nắm chắc số lượng, tình hình người nước ngoài, người đến từ vùng có dịch vào Hà Nội để có biện pháp phòng ngừa, tiến hành cách ly theo quy định.

Đồng thời, công an thành phố cần chú trọng phòng ngừa dịch Covid-19 ngay trong lực lượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả công tác.

Hoàng Phong