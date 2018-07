Bí thư Hà Nội: Kiểm tra tất cả chung cư trước khi người dân vào ở

Sáng 10/7, Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II/2018. Về nội dung công tác PCCC, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, tuy có chuyển biến bước đầu nhưng nguy cơ còn rất lớn.

“Với đô thị 10 triệu dân, nếu không nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, nhất là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm với thành phố thì không thể khắc phục được hết”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nguyên nhân có nhiều, liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng trước hết là do cấp quản lý, đứng đầu từng cấp, từng ngành một. “Phải thấy mỗi vụ cháy xảy ra có yếu tố hạn chế từ công tác quản lý chứ không phải chỉ do người dân. Bảo cháy chợ do người dân thì quản lý làm gì, quản lý chợ ở đâu, địa phương ở đâu, PCCC ở đâu”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, liên quan đến vi phạm PCCC phải thực hiện cưỡng chế. “Vì không phải một mình anh mà sẽ làm lan sang người khác, ảnh hưởng lợi ích người khác. Bắt buộc phải cưỡng chế”, ông Hải yêu cầu.

Ông Hải thông tin, mỗi năm, Hà Nội vẫn xảy ra khoảng trên 800 vụ cháy. Việc quan tâm đến PCCC ở cơ quan, đơn vị, gia đình còn chưa đúng mức. Kiểm tra, xử lý vi phạm còn chưa nghiêm.

“Có người nói làm phong trào, rộ lên một thời gian rồi hết. Vừa có ý kiến nêu là cấp giấy phép quán karaoke trở lại sau vụ cháy ở Cầu Giấy. Cơ sở còn tồn tại, đặc biệt là những nơi đông người, cơ sở vui chơi, giải trí còn rất lớn. Có quận, huyện làm tốt, có quận, huyện làm sơ sài”, ông Hải nhận định.

Ông Hải cũng cho rằng, việc phối hợp giữa cơ quan chức năng, giữa công an, PCCC, địa phương còn yếu, chế tài còn chưa nghiêm. Chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm... rất chậm.

“Giải pháp thì rất rõ rồi. Các cấp chính quyền phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiểm tra và xác định đây là trách nhiệm quan trọng nhất của mình để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân”, ông Hải nói.

Ông Hải cũng yêu cầu phải tiếp tục phổ biến kiến thức về an toàn PCCC, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

“Trong điều kiện thành phố, giao thông như hiện nay thì PCCC kể cả ở quanh khu vực đó đến cũng không bằng lực lượng tại chỗ được chứ chưa nói trường hợp ngõ ngách không vào được. Nhiều khi đến cũng không có nước chữa cháy. Bao nhiêu họng nước có nước chữa cháy đâu”, ông Hải nêu.

Đặc biệt, ông Hải yêu cầu tăng cường công tác xử lý vi phạm, tăng cường công tác cưỡng chế thực hiện. “Tất cả vi phạm pháp luật khi đã có thông báo nhắc nhở mà không thực hiện thì có quyền cưỡng chế, bởi điều đó đe dọa đến người dân”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, phải kiểm tra tất cả các căn hộ chung cư trước khi đưa người dân vào ở. “Bây giờ thả mồi bắt bóng, đi đằng sau là chết rồi. Đưa dân vào ở không đưa dân ra được đâu. Phải kiểm tra tất cả, xem có đủ chưa mới được đưa dân vào”, ông Hải nói.

Ông Hải nhắc lại, phải kiểm tra ngay từ đầu, có chữ ký của PCCC xem người dân có được vào ở không. “Bây giờ chung cư đầy người như thế, bảo cắt điện nước thì người dân sống bằng gì. Chỉ làm điều đó khi đang thi công thôi chứ người dân vào ở rồi thì cưỡng chế bằng các biện pháp khác”, ông Hải yêu cầu.

Trường Phong