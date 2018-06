Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ gặp người dân đến khi hết bức xúc

Âm thầm đi thăm người dân

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông đã gặp một số hộ dân bị giải toả ở Thủ Thiêm để tìm hiểu cuộc sống của người dân sau khi bị giải toả như thế nào.

“Tôi đã qua khu tái định cư An Phú, gặp hộ bà Nguyễn Thị Giác (78 tuổi), ông Lực (88 tuổi) có 50 năm tuổi đảng đang bị tai biến, nhà thì lụp xụp, dột nát hết rồi. Trong chiến tranh đã cống hiến, cuối đời mong muốn có một cuộc sống an lành ở tuổi gần đất xa trời, vậy mà không hiểu lý do gì... Chị Vinh mấy năm trước còn đi làm nuôi sống bản thân, bây giờ thì…”, ông Nhân nghẹn lời khi kể lại gia cảnh những người ông đã đi thăm. Có người có mẹ là mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ, có người trong nhà có bàn thờ 6 liệt sỹ.

Đông đảo người dân tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

“Trong chiến tranh đồng bào cưu mang cán bộ, theo Đảng. Hòa bình nếu làm việc tốt dân khen, chưa đúng dân góp ý, góp hoàn không sửa thì dân giận. Lâu ngày không sửa dân bức xúc. Chúng tôi cảm nhận được sự bức xúc đó. Chúng tôi cũng làm việc vài năm nữa thì nghỉ hưu, bà con bức xúc mấy mươi năm rồi. Tôi không phải đại biểu quận này nhưng thấy bà con bức xúc thì xin gặp. Trước kỳ họp thứ 10 tôi sẽ tiếp tục gặp bà con nữa đến khi nào hết bức xúc thì thôi”, cử tri đồng loạt vỗ tay khi nghe ông Nhân nói.

"Hôm qua tôi đến khu tạm cư để làm gì? Để xem có nên để bà con sống như vậy nữa hay không và câu trả lời là không. Bà con nhiều người không muốn nhận tái định cư, chúng tôi bàn trong thời gian chờ giải quyết thì bố trí tạm cư tốt hơn cho người dân. Vào khu tái định cư để cuộc sống ổn định hơn, không phải nheo nhóc, cuộc sống an toàn… xin thiết tha kêu gọi bà con ủng hộ chủ trương này. Bà con chỉ trả tiền điện, tiền nước, không trả phí dịch vụ, tiền gửi xe. Thành ủy chỉ muốn đời sống bà con đỡ khổ. Việc giải quyết khiếu kiện liên quan đến hàng nghìn hộ không phai một sớm một chiều, trong thời gian này bà con phải sống trong môi trường đủ điều kiện, văn min"h.

Chậm nhất 15/7 phải có kêt luận thanh tra

Tháng 12/2017 họp Thành ủy, xác định thành phố có một số vụ việc nổi cộm phải giải quyết như Thủ Thiêm, khu công nghệ cao. Lúc đó, Thanh tra chính phủ cũng vào làm vụ Thủ Thiêm, dự kiến đến tháng 4 xong TPHCM bắt tay vào giải quyết xong trong tháng 6. Nhưng bây giờ tháng 4 Thanh tra chưa xong và Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất đến 15/7 phải có kết luận chính thức.

Bí thư Nhân cho biết, ngay từ bây giờ TPHCM bắt tay vào làm ngay, trước mắt là cải thiện điều kiện tạm cư. Khi có kết luận của Thanh tra nếu có sai phạm cụ thể, trách nhiệm cá nhân cụ thể thì Ủy ban kiểm tra sẽ vào cuộc. Hiện nay, dự thảo kết luận đã xong.

Còn việc giải toả đền bù trong ranh, ngoài ranh, Bí thư Nhân cho rằng, dù diện tích không lớn nhưng lại là bức xúc của bà con vì xác định hiện trạng đất, nguồn gốc đất. Đợt này, Thanh tra Chính phủ phải trả lời ranh này như thế nào.

Đồng thời, Bí thư Nhân cũng thu nhận những tài liệu, bản đồ của người dân cung cấp để nghiên cứu. “Tôi mượn một số bản đồ để coi. Ai có tài liệu gì xin cứ gửi, tôi sẽ coi hết hoặc phân công lãnh đạo cùng coi. Ngoài ranh còn nhiều chuyện nữa như việc vận dụng thu hồi đất, liên quan đến cụ thể hóa quy hoạch 1/5000 thành 1/2000. Phải xem xét việc cụ thể hóa là đúng hay sai”, Bí thư Nhân nói.

Cử tri bày tỏ bức xúc với đoàn đại biểu Quốc hội.

Theo ông Nhân, quy hoạch có điều chỉnh căn cứ vào đồ án 331. Thủ tướng không ký tên nhưng bản đồ có đi kèm và trên cơ sở đó thủ tướng mới phê duyệt tại quyết định 367. Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ tất cả những khúc mắc. Chính sách hỗ trợ đền bù tái định cư tùy từng thời điểm. Chính sách ban hành sau phù hợp hơn ban hành trước.

Nguyên tắc là sau di dời cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, phải nói hiện trạng sử dụng đất khác nhau, ở 100 năm nhưng là đất nông nghiệp, diện tích ít hơn nhưng là đất thổ cư; rồi đất thuê, đất tự chiếm để ở… TPHCM sẽ lập tổ công tác đặc biệt có chuyên gia rành luật pháp, có thể mời liên đoàn luật sư, MTTQ… Tổ công tác đó sẽ rà soát lại. Trong quá trình thực hiện, thứ nhất là rà soát về hiện trạng sử dụng đất. Việc mô tả hiện trạng không đúng nên phải rà soát lại. Nếu cái đó không đúng thì các chính sách sau này sẽ sai.

Huy Thịnh - Ngô Bình