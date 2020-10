Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Đại hội của Đảng cũng là Đại hội của Nhân dân

Trước đó, ngày 29/9, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì lễ ra quân đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ TPHCM. Ảnh Văn Minh