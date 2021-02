Bí thư tỉnh Hải Dương viết thư tri ân nữ cán bộ y tế gặp nạn khi chống COVID-19

Trao đổi với Tiền Phong bà Vũ Thị Hà – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19, một cán bộ y tế địa phương đã gặp nạn, tử vong.

Cụ thể chiều tối 25/2, chị Vũ Thị Tình (SN 1986, trú tại xã Cộng Lạc) là cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố trên đường lái xe máy đi thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đã va chạm với một xe máy khác do Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, ở xã An Thanh) điều khiển tại km20, đường tỉnh lộ 391, thuộc địa phận xã Văn Tố. Va chạm khiến cả chị Tình và anh Phúc bị thương nặng, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, chị Tình đã tử vong. Sáng 26/2 tỉnh Hải Dương đã trao 50 triệu đồng, huyện Tứ Kỳ trao 30 triệu đồng, Hội cựu học sinh THPT Tứ Kỳ (khóa 1966-1999) trao 10 triệu hỗ trợ gia đình nữ cán bộ y tế không may gặp nạn.