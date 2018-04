Bị 'xe điên' kéo lê trăm mét, nam thanh niên bị thương nặng

Theo lãnh đạo công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào đêm 11/4 khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 23h ngày 11/4, người dân phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 29C-817.27 lưu thông trên đường xảy ra va chạm với một người đàn ông điều khiển xe máy.

Tuy nhiên, lái xe ô tô không chịu dừng lại mà kéo lê nạn nhân cùng chiếc xe máy trên đường cả trăm mét. Khi xe ô tô đi đến đoạn đường Ô Chợ Dừa thì nạn nhân văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã đuổi theo chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, khi đến địa phận đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chiếc xe ô tô mới chịu dừng lại do bị nổ lốp phía sau và người dân chặn tài xế lại.

Ngay lập tức, tài xế gây tai nạn bị nhiều người dân bao vây đánh bị thương. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và đưa xe ô tô cùng tài xế về công an phường Nhân Chính. Lái xe ô tô cũng đi bệnh viện khám vết thương.

Chiếc xe máy bị kéo lê trên đường hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, tài xế điều khiển xe bán tải tên D. (SN 1974, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Sáng 12/4, lãnh đạo công an quận Đống Đa cho hay, hiện đơn vị đã nắm được sự việc và đang tiến hành xác minh làm rõ. Tuy nhiên, trước thông tin vụ tai nạn ra trên địa bàn quận Đống Đa thì lãnh đạo công an quận cho biết hiện phía công an quận Thanh Xuân chưa bàn giao vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thanh Phong