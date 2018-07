Biến dạng đường sắt Bắc - Nam sau trận lở núi kinh hoàng

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) Quảng Bình, người kịp thời có mặt tại hiện trường sau sự cố sạt lở đá nghiêm trọng này cho biết: Đường sắt Bắc - Nam đi qua ga Lạc Sơn có 3 đường ray, thì có 2 đường ray bị đá rơi chắn ngang, làm các thanh ray bị biến dạng, thiệt hại nhiều tỉ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường của vụ lở núi

Đường sắt bị biến dạng

Những khối đá lớn chắn ngang đường sắt, gây ách tắc trong nhiều giờ

Sự cố xảy ra vào khoảng 3h sáng 10/7. Sau nhiều giờ ách tắc, các chuyến tàu đã được điều phối cho lưu thông vào đường ray phụ thứ 3 với tốc độ 1,5km/h vào 6h sáng cùng ngày.

Những đoàn tàu qua đây phải di chuyển qua đường ray phụ với vận tốc 1,5km/h

Ngành đường sắt và các đơn vị thuộc Sở GTVT Quảng Bình đã huy động tối đa nhân lực, vật lực giải phóng các tảng đá khỏi tuyến ray chính, thay các thanh ray, tà vẹt bị hư hại nhằm khôi phục thông tuyến ray này một cách sớm nhất có thể.

Trong khi đó, trên dãy núi đá vôi đối diện nhà ga trung tâm Lạc Sơn còn một khối đá hàng trăm tấn chênh vênh, uy hiếp tuyến đường sắt Bắc - Nam và các đoàn tàu đi qua vị trí này.

Vẫn còn 1 khối đá lớn đang chờ chức rơi xuống

Được biết, Sở GTVT Quảng Bình đã báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cử công binh ra nghiên cứu giải tỏa tảng đá. Phương án được đưa ra là nổ mìn định hướng, phá vụn tảng đá, triệt tiêu nguy hiểm uy hiếp đường sắt.

Nguyên nhân của vụ lở đá hi hữu này được một chuyên gia địa chất giải thích: Do quá trình phong hóa đang diễn ra phức tạp, cộng với gia nhiệt của đợt nắng nóng đang hoành hành ở vùng Tuyên Hóa với nhiệt độ cao khiến nhiều tảng đá nứt khỏi núi, các đoạn kết dính bị đứt gãy dẫn đến những tảng đá to nhất lăn xuống.

Hoàng Nam