Bình Dương bác tin người đàn ông Hàn Quốc nhập cảnh nhiễm Covid-19

Trước đó, vào ngày 5/3 chị Nguyễn Thị Thu Lan tử vong tại phòng trọ ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương sau khi rời từ công ty. Trước khi xảy ra vụ việc, chị Lan có biểu hiện ho, mệt nên xin nghỉ việc sớm để về nhà. Từ đó, người dân tại tỉnh Bình Dương đồn nhau rằng, người phụ nữ tử vong do Covid-19. Trước thông tin trên, dư luận hết sức hoang mang. Về thông tin trên, Sở Y tế Bỉnh Dương cho biết nguyên nhân tử vong của chị Lan do mang thai ngoài tử cung chứ không phải do dịch Covid-19.