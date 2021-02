Bình Dương khi nào công bố hết dịch, hàng quán hoạt động trở lại?

Quảng cáo

Ngày 19/2, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho hay, địa phương không cấm tất cả quán sá trên địa bàn ngưng hoạt động. Đối với loại hình kinh doanh dịch vụ không cần thiết tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Riêng những khu vực trước Tết xuất hiện ca mắc COVID-19 tất cả các loại hình dịch vụ đều tạm ngưng, kể cả quán quán ăn, cà phê.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các khu vực nguy cơ đều được áp dụng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Sau Rằm tháng Giêng, nếu địa phương không còn xuất hiện ca mắc COVID-19 mới; công nhân vào làm việc ổn định, Bình Dương sẽ công bố hết dịch. Khi đó, hoạt động sẽ trở lại bình thường, các loại hình kinh doanh sẽ hoạt động tự do”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương nói.

Quán ăn, cà phê quanh khu vực phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một chỉ cho bán mang về

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, 13 ngày qua, kể từ khi Bình Dương ghi nhận tổng cộng 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đến nay không ghi nhận ca mắc mới nào.

Bình Dương hiện có 35 ca mắc COVID-19, trong đó 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 2 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 3 khu vực ở ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo), phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) và chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An).

Bệnh nhân 1802 (chuyên gia người Trung Quốc) đã được điều trị khỏi cho xuất viện ngày 17/02/2021 và được cách ly theo dõi tiếp 14 ngày. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang cách ly, điều trị cho 6 bệnh nhân COVID-19, gồm: 6 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Bình Dương (BN1801, BN1843, BN1886, BN1887, BN1957 và BN1980). Sở Y tế Bình Dương cho hay, 6 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng có sức khỏe bình thường, ổn định.

Hiện, Bình Dương đang thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với 137 người về từ vùng dịch. Trong đó, 108 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 29 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hương Chi