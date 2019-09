Bình Dương: Nam bảo vệ chết tại trụ sở Quỹ tín dụng

Quảng cáo

Ngày 14/9, ông Đào Quy Luật – Bí thư phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương xác nhận phía công an đang điều tra làm rõ vụ bảo vệ tử vong tại trụ sở Quỹ tín dụng Nhân dân Dĩ An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào tối 13/9, anh Lê Thành Tấn (24 tuổi, ngụ Bình Dương) là nhân viên bảo vệ tại Quỹ tín dụng Nhân dân Dĩ An trên đường Trần Hưng Đạo phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương bị điện giật chết khi cầm dây xích của cửa cuốn tầng hầm.

Nhân chứng cho hay, để đề phòng khi mất điện cửa cuốn tầng hầm không mở lên được, anh Tấn đã nghĩ ra cách đục một lỗ nhỏ trên tường tại vị trí có dây kéo cửa cuốn. Mục đích là để khi mất điện có thể dễ dàng đưa tay từ bên ngoài vào bên trong kéo của cuốn lên bằng dây xích.

Tuy nhiên, khi vừa đục tường xong, nạn nhân đưa tay vào cầm dây xích của cửa cuốn kéo thử thì bị điện giật văng ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hương Chi