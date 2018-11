Bình Thuận di dời hàng trăm hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to, mưa tiếp tục duy trì diện nhiều nơi và từ đêm nay lượng mưa trên khu vực tăng lên có mưa vừa, mưa to, đặc biệt, phần phía Nam Tây Nguyên có mưa to đến rất to.