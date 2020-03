Bình Thuận tạm ngưng đón khách quốc tế để chống dịch Covid-19

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hải ký công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, ban ngành đề nghị triển khai một số giải pháp cấp bách để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.



Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 ngày càng có xu hướng lan rộng (cả trong nước và quốc tế), để giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số giải pháp cấp bách.

Du khách tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Hàm Tiến (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) chiều 17/3

Theo đó, lãnh đạo Bình Thuận giao Công an tỉnh thường xuyên làm việc với Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cập nhật, truy tìm danh sách du khách đi trên các chuyến bay có khách mắc Covid-19 do Bộ Y tế thông báo; trong đó phải nắm rõ danh sách du khách nước ngoài, người Việt Nam có hành trình, hiện đang lưu trú tại Bình Thuận để kịp thời thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an các địa phương và thông báo cho cơ quan y tế thực hiện chặt chẽ công tác quản lý du khách, tổ chức các giải pháp giám sát y tế, lấy mẫu và cách ly theo quy định.