Bộ Công an có 1 đại tướng, không quá 157 thiếu tướng

Điều 25 của luật quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan là: Đại tướng với Bộ trưởng Bộ Công an ; thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; trung tướng có số lượng không quá 35, gồm: cục trưởng, tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an… Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, TPHCM cũng được mang hàm trung tướng.