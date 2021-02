Bộ Công an làm việc với Hà Nội về xây dựng trụ sở cơ quan công an

Quảng cáo

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đạt được kết quả này là do nhiều yếu tố, đặc biệt là lực lượng Công an đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các địa phương, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; sự phối hợp hiệu quả với các sở, ngành của thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, vừa qua, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành chức năng đã rất quan tâm hỗ trợ Bộ Công an về trụ sở, nơi làm việc, doanh trại. Đến nay, các trụ sở, nơi làm việc của khối cơ quan Bộ Công an đóng quân trên địa bàn Thủ đô cơ bản đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay của trụ sở Bộ Công an so với trụ sở Công an một số nước còn rất khiêm tốn; quy hoạch các trụ sở còn bất cập so với nhu cầu sử dụng... Qua rà soát cho thấy, các trụ sở, nơi làm việc, doanh trại cơ quan Bộ Công an trên địa bàn Hà Nội cần được nghiên cứu, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo đảm tính uy nghiêm, trang trọng; tuân thủ các quy định của Chính phủ về nội vụ cơ sở làm việc cơ quan công quyền; đáp ứng các quy định của Bộ Công an về tổ chức nơi làm việc, tiếp dân, huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ; có dự báo về tầm nhìn định hướng biên chế và tiêu chuẩn, định mức sử dụng của cán bộ, chiến sĩ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất, trụ sở, doanh trại, nơi làm việc gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong thời gian tới của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, sự đóng góp ý kiến của các sở, ngành để Bộ hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở nơi làm việc, doanh trại đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn, có giao thông thuận lợi, kiến trúc theo xu hướng phát triển đô thị sinh thái thông minh, bền vững và phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các đề xuất của Bộ Công an về công tác quy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc đều cần thiết, nhiều nội dung mang tính cấp thiết, cấp bách. Thành phố Hà Nội thống nhất cao về mặt chủ trương sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp cùng Bộ Công an để giải quyết.

“Thành phố Hà Nội luôn xác định việc phối hợp, tạo điều kiện để nâng cao tiềm lực lực lượng Công an nhân dân, trong đó có việc nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ làm việc, vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa thể hiện tình cảm, sự tin yêu của cán bộ, nhân dân Thủ đô đối với lực lượng Công an nhân dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thống nhất sau buổi làm việc sẽ phối hợp ban hành thông báo kết luận chung để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị hai bên phối hợp thực hiện từng phần việc theo lộ trình, bảo đảm các nguyên tắc và quy định chung của pháp luật.

Hoàng Phong