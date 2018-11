Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an cho biết: Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong CAND đã trở thành một hoạt động chính trị pháp lý thường niên, được công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và đi vào nền nếp. Hoạt đồng này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ trong việc nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

“Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngày nào cũng phải là Ngày Pháp luật” – ông Nguyễn Ngọc Anh dẫn chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cũng theo Trung tướng Ngọc Anh, sự ra đời của Luật PBGDPL đã tạo bước chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân. Việc PBGDPL đối với các luật, pháp lệnh, văn bản do Bộ Công an chủ trì hoặc tham gia soạn thảo đều được chú trọng ngay từ giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật. Bộ trưởng chỉ đạo lãnh đạo công an các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an…

Đồng thời , tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

“Bộ Công an và lực lượng CAND cả nước đã nỗ lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhờ vậy, nội dung và tinh thần của Ngày Pháp luật đã từng bước được thấm sâu trong đời sống xã hội, trở thành thói quen, công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống; phục vụ ngày càng tốt hơn lợi ích của người dân và doanh nghiệp” - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá.

Tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 101 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật PBGDPL giai đoạn 2013 – 2018 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

L.D