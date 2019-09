Bộ Công an trả lời hàng loạt vấn đề 'nóng'

Quảng cáo

Ðang tích cực điều tra vụ Nhật Cường



Trong lần đầu tiên tham dự Họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc là người nhận được nhiều câu hỏi nhất về hàng loạt các vụ việc nóng đang được dư luận quan tâm. Về vụ việc bé trai tử vong ở Trường “quốc tế” Gateway, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định cơ quan điều tra của Công an Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, phối hợp với các ban ngành, Viện kiểm sát điều tra theo đúng trình tự quy định của pháp luật. “Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ”, ông Ngọc nói.

Đối với các sai phạm của Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, nguyên Giám đốc Công an Sóc Trăng trong việc lạm dụng quỹ sản xuất của đơn vị để chi cho tiếp khách, quà biếu khiến cán bộ bức xúc gửi đơn thư nhiều nơi, ông Ngọc cho biết Bộ Công an đã nhận được các thông tin, đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ kiểm tra, xác minh thông tin. “Nếu sai phạm, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định”, ông Ngọc cho biết.

Về tiến độ điều tra vụ Nhật Cường, theo ông Ngọc hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ. Ông Ngọc cho biết, trong vụ việc này, đã khởi tố với 3 tội danh và đang tiếp tục điều tra, bảo đảm kết luận đúng người, đúng pháp luật.



Liên quan đến vụ nữ đại úy Lê Thị Hiền, Công an quận Đống Đa- Hà Nội gây rối ở sân bay, phóng viên đặt câu hỏi “có đưa ra khỏi ngành với cán bộ trên”, ông Ngọc cho biết: Công an Hà Nội đã có quyết định kịp thời là tạm đình chỉ công tác, giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra các hành vi để kết luận. Đúng sai thế nào sẽ xử lý theo đúng quy định.

Vì sao chưa sửa chữa đường băng hư hỏng?

Trả lời báo chí về nội dung báo cáo Chính phủ vụ Asanzo, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết: Ngay sau khi báo chí nêu Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu về Công ty Asanzo. Ngay hôm sau Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Ban 389 đã có công văn chỉ đạo kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh. “Bộ trưởng đã giao các cơ quan chức năng của bộ kiểm tra vụ việc, hiện Bộ Tài chính đã thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Thi khẳng định.

Trong khi đó, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đang phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính thực hiện đúng chức trách được giao. Về quy chuẩn hàng Made in Vietnam và các hàng hóa xuất xứ Việt Nam, Thứ trưởng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thế nào là hàng hóa là sản phẩm Made in Vietnam. Bộ đã hoàn thành dự thảo ban đầu dưới hình thức thông tư, đang lấy ý kiến các đối tượng liên quan, của những người quan tâm.

Liên quan đến sự cố hư hỏng, lún nứt ở đường băng sân bay Nội Bài và giải pháp xử lý, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, sau khi Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) được cổ phần hóa, những vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh, những khu bay như đường băng, đường lăn thuộc tài sản Nhà nước nên Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, khi đó nguồn kinh phí rất khó khăn nên việc cải tạo này không nằm trong kế hoạch. Vì thế, Bộ GTVT lập đề án kiến nghị dùng nguồn vốn khác nhau như vốn Nhà nước, vốn tư nhân để khai thác khu bay hay nguồn vốn do ACV huy động. Trước mắt đề án chưa được phê duyệt, trong khi việc xuống cấp, nên ACV vẫn đang sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn bay.

Trả lời câu hỏi về trường hợp bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới cho con có nhiều biển xanh đến dự, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, tại kỳ họp báo tháng trước, vấn đề này đã được đề cập. Theo ông, sau buổi họp báo đó, Bộ Nội vụ đã yêu cầu địa phương báo cáo nhưng đến thời điểm này Bộ chưa nhận được báo cáo. Ông Thăng cho biết, sau khi nhận được báo cáo, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với địa phương, cùng Ban Công tác Đại biểu xem xét theo đúng quy định của Đảng về việc nêu gương, và việc sử dụng tài sản công, xe công.

Di dời Công ty Rạng Ðông ra khỏi khu dân cư

Trả lời về tình trạng tỷ lệ ô nhiễm sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã làm hết sức mình, dập đám cháy. Bộ đã chỉ đạo Tổng cục phối hợp với Sở TN&MT lấy mẫu. Sau đó các đoàn của Bộ Y tế cũng lấy mẫu phân tích. Bộ đã tổ chức các cuộc họp tham vấn ý kiến chuyên gia, rồi thống nhất số liệu về thủy ngân thải ra môi trường. Theo báo cáo của công ty, việc phát tán ra đã đốt cháy khoảng 15,1 kg thủy ngân, nhưng theo tính toán của nhà khoa học, khối lượng phát tán là 23,2 kg.

“Điều may mắn là kho chứa sản xuất đèn, qua khảo sát thì chưa bị cháy, vẫn giữ nguyên, khối lượng lớn thủy ngân không cháy. Qua yêu cầu công ty báo cáo số lượng, phía công ty cho biết, đến giờ này còn 15 - 27,2 kg thủy ngân”, ông Nhân cho biết.

Về giải pháp, ông Nhân cho biết, Bộ đã đề nghị công ty cô lập khu vực cháy, phủ bạt tránh mưa, không để thủy ngân tiếp tục phát tán ra môi trường; kiểm tra sức khỏe cho người dân; thu gom thu giữ, xử lý chất thải theo quy định. “Chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc khu vực bị cháy”, ông Nhân nói, đồng thời cho biết Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng kiến nghị có lộ trình di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư. “Sau sự cố này những công ty như Rạng Đông phải di chuyển ra khỏi khu vực dân cư”, ông Nhân cho hay.

