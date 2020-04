Bộ Công an yêu cầu làm rõ vì sao đoàn xe 'vua' có thể lộng hành ở Đồng Nai

Quảng cáo

Ngày 22/4, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Trần Tuấn Triệu- Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo một số tình hình, kết quả liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thời gian qua; việc triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh.

Đại tá Triệu cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, công an tỉnh đã triệt phá hàng chục băng, ổ nhóm với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen. Hoạt động của các loại tội phạm bước đầu được kiềm chế.

Đến ngày 31/3/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã trên địa bàn.

Đoàn xe "vua" bị công an Đồng Nai bắt giữ Đoàn xe "vua" bị công an Đồng Nai bắt giữ Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã tham mưu thành lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường bộ giáp ranh với các tỉnh, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác điều tra dịch tễ và khoanh vùng ổ dịch; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, bảo vệ ANTT các khu vực cách ly tập trung. Công an Đồng Nai đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để tung tin giả, tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá,

Bộ Công an đánh giá cao kết quả công tác phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai với các đơn vị của Bộ và các mặt công tác nhằm đảm bảo tình hình ANTT mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm đánh bạc, tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”, triệt phá, làm tan rã hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng liên quan...

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng và của Bí thư Tỉnh ủy trong đấu tranh với các băng, ổ nhóm; duy trì và nâng cao tỉ lệ tiếp nhận tin báo về tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá án về kinh tế, ma túy, môi trường.

Ông Vương cũng đề nghị công an tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật trong phòng chống tội phạm...

"Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe 'vua' lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình"- Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo.

Mạnh Thắng