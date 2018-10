Bộ Công Thương thông tin vụ 4 người bị điện giật tử vong

Theo Bộ Công Thương, sau khi vụ tai nạn điện xảy ra tại khoảng cột 101 đến 102 trục chính đường dây trung áp 35kV lộ 372 xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh làm 4 người tử vong, đoàn Công tác Bộ Công Thương phối hợp cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã gấp rút có mặt tại hiện trường để xử lý và khắc phục vụ việc.

Thông tin ban đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương ghi nhận được đó là Viettel thuê người dân trồng cột cáp viễn thông nhưng không thông báo đơn vị quản lý lưới điện là Điện lực huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nên khi trồng cột đã chạm vào đường dây 35kv và điện phóng gây tai nạn.

Bộ Công Thương cho hay đã có Công văn số 8745/BCT-ATMT hỏa tốc gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, đơn vị thi công công trình viễn thông gần đường dây dẫn điện dừng tất cả các hoạt động thi công để phục vụ công tác điều tra tai nạn theo quy định.

Cùng đó, các đơn vị tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân bị tai nạn điện giật.

EVN cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị điện lực, vận hành lưới điện rà soát các quy định, thông báo rộng rãi quy định phối hợp giữa đơn vị điện lực và các đơn vị có công trình thi công và có biện pháp an toàn cho người, thiết bị trong quá trình các đơn vị trong và ngoài ngành thi công gần đường dây dẫn điện.

Ông Phan Đức Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn do đơn vị thi công cáp thực hiện thi công dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35kV mà không phối hợp và thông báo với ngành điện biết để thực hiện các biện pháp an toàn, tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn bị phóng điện gây tai nạn. Trước đó Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có các văn bản yêu cầu các đơn vị thi công cáp viễn thông trong hành lang an toàn lưới điện phải phối hợp với công ty thực hiện các biện pháp an toàn.

“Qua sự việc trên Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo đơn vị viễn thông, các đơn vị sử dụng cáp truyền dẫn tín hiệu, đơn vị thi công các công trình gần đường điện và người dân khi làm việc hoặc sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác trong hành lang an toàn lưới điện phải liên hệ, phối hợp với ngành điện để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh các sự cố, tai nạn đáng tiếc xảy ra”, ông Hùng cho hay.