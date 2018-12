Bộ Công Thương và EVN: Kêu gánh nặng bù lỗ, cảnh báo thiếu điện

Điện lực Quảng Nam cho rằng, do thời tiết tại địa phương có mưa to và gió lớn làm tàu dừa va đập vào đường dây hạ áp bị đứt dây pha rơi xuống đường gây chết người.

Nhu cầu than cho sản xuất điện đến năm 2020 cần tới 60 triệu tấn, năm 2025 là 86 triệu tấn than. Tuy nhiên, việc khai thác than hiện chỉ đạt khoảng 38 triệu tấn, các chuyên gia cho rằng nếu không giải quyết được tình trạng này sẽ dẫn tới nguy cơ thiếu điện triền miên.