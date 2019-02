Bộ đội biên phòng cứu sống người phụ nữ nghi ăn lá ngón tự tử

TPO - Ngày 11/2, Đồn Biên phòng Tri Lễ - Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với trạm xá xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cứu sống chị L.Y.B. (22 tuổi, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ) nghi do ăn lá ngón tự tử.