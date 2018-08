Bộ Giao thông tiếp tục chấn chỉnh an toàn đường sắt

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương có đường sắt đi qua để rà soát, cập nhật, thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông trên đường ngang, lối đi tự mở trái phép.VNR cần cử cán bộ chuyên môn huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới về an toàn giao thông qua đường ngang, lối đi tự mở theo yêu cầu của địa phương.Đồng thời, VNR phân công người đại diện có thẩm quyền của tổng công ty hoặc đơn vị trực thuộc tham dự và báo cáo tại các cuộc họp, hội nghị về an toàn giao thông theo yêu cầu của địa phương.Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh thành có đường sắt đi qua: Chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giữa ô tô và tàu cũng như hạ tầng đường sắt, xử lý nghiêm vi phạm. Xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá dỡ các hàng rào, trụ bê tông để thu hẹp các lối đi tự mở, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.Địa phương cũng được đề nghị xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền về quản lý hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ lối đi tự mở; cắt cử người cảnh giới, chốt gác tại các đường ngang; tập trung hướng dẫn tuyên truyền đến tận cơ sở, từng hộ dân phòng tránh tai nạn, chú ý quan sát khi đi qua đường ngang giao cắt đường bộ với đường sắt.Đồng thời, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị địa phương bổ sung đại diện công ty đường sắt vào Ban An toàn giao thông tỉnh thành, hoặc mời tham dự các cuộc họp của ban.Theo VNR, trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 67 người chết, bị thương 104 người. Đồng thời, hệ thống đường sắt còn xảy ra 316 vụ ô tô đâm, va giàn chắn, cần chắn tại các đường ngang; 17 vụ người điều khiển ô tô cố tình vượt qua đường sắt khi tàu gần đến; 119 vị trí lối đi tự mở đã được thu hẹp nhưng vẫn bị phá vỡ nhiều lần...

Lê Hữu Việt