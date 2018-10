Bộ GTVT yêu cầu trích xuất dữ liệu vụ xe khách lật trên cao tốc

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể nhận định, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khách tránh xe bán tải bị sự cố đỗ ở làn đường giáp dải phân cách giữa để sửa chữa, khiến lái xe đánh lái gấp làm xe khách bị lật ngang ra đường.Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ kiểm tra và báo cáo Bộ phân tích và trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe khách mang biển kiểm soát 15B - 030.99; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức ngay việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Ban hành văn bản chỉ đạo các Sở GTVT, các bến xe tăng cường kiểm tra an toàn của phương tiện và người lái trước khi xuất bến.Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ GTVT tình hình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện xe khách mang biển kiểm soát 15B - 030.99; Ban hành văn bản chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm tăng cường chất lượng kiểm định phương tiện, đặc biệt là các phương tiện chở hành khách.Yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam tổ chức phân làn, phân luồng giao thông hợp lý trên tuyến để tránh ùn tắc giao thông; Phối hợp với cơ quan điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn; Báo cáo Bộ GTVT những tồn tại, bất cập về hệ thống an toàn giao thông trên tuyến (nếu có) để có phương án xử lý kịp thời.Sở GTVT Hải Phòng tổ chức kiểm tra đột xuất về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của công ty kinh doanh vận tải xe khách có xe bị tai nạn…Trước đó, vào tối 26/10, tại Km 34+800 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm xe khách Hoàng Long 45 chỗ mang biển kiểm soát 15B - 030.99 bị lật ngang giữa cao tốc. Trên xe có 20 hành khách bị thương và làm giao thông trên tuyến bị ùn tắc.

Lê Hữu Việt