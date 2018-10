Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công an

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi Lễ, Thanh tra Bộ Công an đã công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Đỗ Văn Hoành đã được điều động về công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Đỗ Văn Hoành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, trong công tác, đồng chí Đại tá Đỗ Văn Hoành luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có khả năng chuyên môn, năng lực chỉ huy, quản lý điều hành, có tinh thần tận tụy, quy tụ và đoàn kết nội bộ, biết huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại tá Đỗ Văn Hoành sẽ tiếp tục gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ, phấn đấu vươn lên, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống đoàn kết, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Thanh tra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao phó.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an