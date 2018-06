Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự

Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Trần Ngọc Hà (50 tuổi, từng Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội) được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an.