Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, tham gia buổi lễ Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hải Dương Vũ Văn Sơn.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Trường Giang (SN 1968, quê quán huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Trần Đình Đức (SN 1972, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Cũng trong ngày 22/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Theo Dân trí