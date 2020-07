Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an Gia Lai

Quảng cáo

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại tá Rah Lan Lâm. Ảnh: Gia Lai Online

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Rah Lan Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn Đại tá Rah Lan Lâm nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại tá Rah Lan Lâm trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Gia Lai Online

Ngay sau đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Rah Lan Lâm đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Dương Văn Long, Trưởng Công an huyện Ia Pa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn giúp Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng-chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh chính trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra; Thượng tá Dương Văn Long giúp Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng-chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Theo Chinhphu.vn