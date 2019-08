Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Ngày 29/8, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc điều động đồng chí Võ Thành Trí, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Huyện ủy Vĩnh Hưng và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Tiến.

Chiều 29/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kể từ ngày 1/9/2019, thay đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng nghỉ hưu theo chế độ từ 1/9/2019.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Thành Văn.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trao Quyết định 1946/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố, tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An, giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng, kể từ 1/9/2019 và Quyết định số 502-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố ngày 21/8/2019 chỉ định đồng chí Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố tham gia ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Thanh tra Thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hải Bình nguyên Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng được điều động giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ bồi dưỡng đào tạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu.

Sáng 29/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, kể từ ngày 1/9/2019. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thay đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa trao quyết định nhân sự quận Kiến An.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp về nhận nhiệm vụ tại quận Kiến An, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An kể từ ngày 1/9/2019, thay đồng chí Trần Văn Quý, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/9/2019.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định nhân sự quận Hải An.

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao quyết định động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ về công tác tại Quận ủy Hải An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận uỷ Hải An nhiệm kỳ 2015-2020 bắt đầu từ 1/9/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Lộc.

Ngày 29/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã trao Quyết định số 1434-QĐ-/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai về công tác tại UBND tỉnh; đồng thời trao Quyết định số 667/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Lộc giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; thời hạn bổ nhiệm chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/9/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Long.

Ngày 29/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã trao quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hữu Long, Trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh trao quyết định và chúc mừng các tân Phó Giám đốc Sở.

Ngày 28/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí: Hồ Trọng Luật, Trưởng Phòng Tài chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lê Công Bình, Phó phụ trách Phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Như Nguyên, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Bá Bình Yên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

Theo Báo Chính phủ