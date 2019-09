Bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Ngày 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trao Quyết định số 3105 - QĐ/TU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và phân công đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và đồng chí Lê Đức Cường bàn giao công tác và nhận nhiệm vụ mới từ ngày 4/9/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đặng Thanh Tùng.

Ngày 4/9, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điều động và bổ nhiệm đồng chí Đặng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Đình Lý.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ an Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An.

Chủ tịch UBDN tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng.

Ngày 4/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã trao Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Huy Long.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng đã trao Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Long giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 4/9/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Đào Văn Phước, Trần Bá Đạt.

Ngày 4/9, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định điều động đồng chí Đào Văn Phước, Bí thư Huyện ủy Định Quán đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 1/9/2019.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường trao quyết định điều động đồng chí Trần Bá Đạt, Bí thư Huyện ủy Tân Phú đến nhận công tác tại Huyện ủy Định Quán kể từ ngày 1/9/2019, chỉ định đồng chí Trần Bá Đạt tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Định Quán, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Minh Hải.



Ngày 4/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã trao quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Hải, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hưng Yên;

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng tỉnh Hưng Yên từ ngày 3/9/2019 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định;

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng quyết định giao đồng chí Nguyễn Quang Khải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải phụ trách, điều hành Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Hiên từ ngày 3/9/2019 đến khi bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải mới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Thị Thu Hằng.

Chiều 4/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã trao Quyết định số 7443-QĐ/TU, ngày 30/8/2019 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 7/10/1969, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về công tác tại Huyện ủy Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn

Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Quyết định 7444-QĐ/TU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, sinh ngày 31/12/1967, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất về công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho đồng chí Phạm Quý Tiên.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Phạm Quý Tiên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thanh.

Chiều 3/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất đã trao Quyết định số 1263-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh điều động đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn về huyện Tiên Du công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Du từ ngày 3/9/2019; đồng thời, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Tuấn Linh.

Ngày 3/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến đã trao Quyết định số 1161-QĐ/TU ngày 21/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu điều động đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kể từ ngày 3/9, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Ngày 3/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Chín, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Tình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng trao quyết định bổ nhiệm lại một số lãnh đạo cấp sở.

Theo Báo Chính phủ