Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự công an Thanh Hóa

Chiều 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa trao quyết định của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, giữ chức Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977. Trước khi được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tham mưu, kiêm phát ngôn của Công an tỉnh Thanh Hóa, trung tá Mạnh đã giữ chức Phó Trưởng phòng Tham mưu của đơn vị này từ năm 2015.

Hoàng Lam