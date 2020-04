Bộ trưởng Công an khen 4 công dân mưu trí bắt kẻ truy nã đặc biệt

Quảng cáo

Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi Thư khen các công dân Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Tài (trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vì tích cực hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Bình Định truy bắt được đối tượng Trần Ngọc Hoàng (SN 1980), nghi phạm gây ra vụ giết người nghiêm trọng tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn vào ngày 2/2.

Trong bức thư Bộ trưởng Tô Lâm nêu, việc làm của các quần chúng nêu trên thể hiện tinh thần hiệp đồng, mưu trí, dũng cảm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân điều tra làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi quần chúng Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Hữu Tài. Mong rằng các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng Công an trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Công an tỉnh Bình Định tổ chức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt; có hình thức động viên, khen thưởng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng đối với 4 gương quần chúng tiêu biểu nêu trên, góp phần đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng gây án ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, vào sáng 6/4, các ông Nguyễn Văn Anh (SN 1960), Nguyễn Hữu Tài (SN 1973), Phạm Hùng Cường (SN 1981) và Nguyễn Huy Cường (SN 1980, đều ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) cùng nhau lên rừng tìm mật ong.

Tại đây, những người dân này phát hiện một người đàn ông bề ngoài giống đối tượng gây ra vụ giết người ở xã Bình Nghi đang bị truy nã đặc biệt, mà trước đó Công an đã thông báo.

Nhóm người này chủ động tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân đối tượng, và cho người chạy lên đỉnh núi cao nơi có sóng điện thoại để gọi báo cho công an. Sau đó những người trong nhóm vận động, thuyết phục và tìm cách tước con dao mà đối tượng mang theo, giữ chân đối tượng chờ lực lượng Công an đến. Khi lực lượng Công an đến nơi, xác định chính xác là đối tượng Trần Ngọc Hoàng, lập tức bắt giữ, di lý đối tượng đến Công an huyện Tây Sơn để điều tra.

Trương Định