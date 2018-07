Bộ trưởng Tô Lâm: Giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp ở Bình Thuận

Ổn định tình hình tại các “điểm nóng”

Theo Bộ trưởng Bô Công Tô Lâm, lực lượng công an tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Bộ đã triển khai các phương án, kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, nhất là giải quyết ổn định tình hình biểu tình trái pháp luật phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính đặc biệt xảy ra tại Bình Thuận và một số địa phương vừa qua.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã mở các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã các loại tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá với những băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em; đặc biệt là tội phạm hình sự, kinh tế có những mối quan hệ rất đặc biệt.

Do triển khai quyết liệt nên tội phạm chung được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Bình Thuận: Khởi tố người ôm bình gas định kích nổ trên cầu Đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 32 bị can trong đó có người ôm bình gas đến trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận bật lửa đốt.

Trong 6 tháng đầu năm lực lượng công an đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó hơn 20.500 vụ tội phạm hình sự, 8.875 vụ tội phạm về kinh tế; 530 vụ tội phạm tham nhũng; hơn 12.800 vụ phạm tội về môi trường.

Đặc biệt các lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia; chặt đứt các đường dây các đối tượng thuê vận chuyển trên đường…

Ngành cũng đã tham mưu phối hợp giải quyết 172 vụ với hơn 2.414 lượt khiếu kiện lên Trung ương liên quan đến đất đai, chính sách pháp luật về môi trường.

Đối thoại, rà soát những bức xúc

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới, Bộ Công an kiến nghị các cấp uỷ chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu qua Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và Chỉ thị số 28 ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Trong đó xác định người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh trật tự và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những nhân tố gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị mình.

“Khi xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại đơn vị, địa phương nào thì cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nơi đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ””, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông Tô Lâm cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường đối thoại với nhân dân, rà soát những bức xúc có thể hình thành những điểm “nóng”. Đồng thời nghiên cứu kỹ nội dung, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện của người dân, có cách đối thoại để giải quyết dứt điểm, bảo đảm hài hoà lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và người dân, không để xảy ra phức tạp.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma tuý. Xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Văn Kiên