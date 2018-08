Bộ VHTTDL yêu cầu làm rõ vụ mô tô nước gây chết người ở Ðà Nẵng

Trước ý kiến của địa phương rằng Bộ VHTTDL chưa có thông tư hướng dẫn về việc quản lý sản phẩm du lịch này, Người phát ngôn Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình dẫn Nghị định số 168/2017/NÐ-CP ngày 31/12/2017 quy định một số điều chi tiết của Luật Du lịch. Cụ thể tại Chương 3, các điều 8, 9, 10 quy định rõ sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của khách du lịch cũng như biện pháp đảm bảo an toàn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân. Ði mô tô nước, lướt ván, ca nô kéo dù bay nằm trong danh mục sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của khách du lịch.

Nghị định 168 quy định rõ biện pháp đảm bảo an toàn khi kinh doanh sản phẩm du lịch này: Có cảnh báo, chỉ dẫn về điều kiện khí hậu, thời tiết, sức khoẻ và các yếu tố liên quan khi cung cấp các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của khách du lịch. Có phương án cứu hộ, cứu nạn, bố trí lực lượng cứu hộ khách du lịch và can thiệp, xử lý ứng cứu kịp thời các sự cố, tai nạn, rủi ro xảy ra đồng thời duy trì, bảo đảm thông tin liên lạc với khách du lịch trong suốt thời gian cung cấp sản phẩm. Bố trí sử dụng huấn luyện viên, kỹ thuật viên, hướng dẫn viên có chuyên mô phù hợp. Cơ sở kinh doanh cũng phải phổ biến quy định đảm bảo an toàn, hướng dẫn thao tác kỹ thuật trước khi cung cấp sản phẩm, giám sát sử dụng trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ theo quy chuẩn.

Ðại diện của Bộ cũng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được quy định cụ thể trong Nghị định 168. Cụ thể tại điều 10, đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh sản phẩm này phải thực hiện đầy đủ quy định tại Ðiều 9, thông báo bằng văn bản tới Sở Du lịch, Sở VHTTDL nơi tổ chức kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi kinh doanh, đồng thời tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan. Về phía các sở trong thời hạn 15 ngày từ khi nhận được thông báo của tổ chức phải kiểm tra, công bố trên Cổng thông tin điện tử danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng các biện pháp trên. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng được biện pháp bảo đảm an toàn, các sở thông báo bằng văn bản yêu cầu hoàn thiện, bổ sung; thanh tra, kiểm gia, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm du lịch này.

Ngay khi sự việc xảy ra, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định tại Nghị định, thông tư liên quan báo cáo lãnh đạo Bộ.

Cửa Lò từng kiến nghị không gia hạn giấy phép

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò từng đề nghị tỉnh Nghệ An không gia hạn giấy phép hoạt động cho mô tô nước.

Thị xã Cửa Lò hiện có hai doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí này, với 8 mô tô nước. Còn nhớ, mùa hè 2014 tại bãi biển thuộc phường Nghi Thu xảy ra vụ mô tô nước chồm lên đâm vào anh Hà Tiến Dũng người thôn Mường 1, xã Xuân Giang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai- du khách tắm biển, khiến anh bị thương.

“Về nguyên tắc, thị xã mong có các loại hình dịch vụ phát triển du lịch nhưng phải đảm bảo hoạt động theo sự phát triển chung. Tuy cần thiết nhưng dịch vụ này chỉ đáp ứng được một nhu cầu rất nhỏ của du khách. Thời gian qua, tổ quản lý đã kiểm tra và nhắc nhở, lập biên bản xử phạt. Trong năm 2017, chính quyền xử phạt 45 triệu đồng, năm 2018 phạt 10 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với hai công ty vì các lỗi chạy sai vùng được phép hoạt động”, ông Trần Anh Tuấn - Phó phòng Văn hóa Du lịch thị xã Cửa Lò nói.

Trước đó, ngày 11/1/2018, tại công văn số 60/UBND-VH gửi UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng khẳng định dịch vụ mô tô nước “hoạt động không đúng vùng cho phép, thiếu trang thiết bị hỗ trợ theo qui định; một số mô tô nước chạy vào vùng khách tắm biển gây mất trật tự và an toàn”. Chủ tịch TX Cửa Lò kiến nghị: “Ðể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách tắm biển và môi trường du lịch biển trong lành, UBND TX kính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An không gia hạn giấy phép cho các doanh nghiệp”. Tuy nhiên mùa du lịch 2018 vẫn có hai doanh nghiệp được tỉnh gia hạn giấy phép kinh doanh mô tô nước tại Cửa Lò.

Quảng Ninh: Xin cấp phép dù bay bãi biển rất đơn giản

Sau một thời gian hoạt động “chui”, hiện Quảng Ninh có 3 đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ dù bay bãi biển. Dịch vụ này được coi là một loại hình du lịch thể thao mới lạ và có khá nhiều người tham gia.

Ðể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề cấp phép cho loại hình dịch vụ này, phóng viên (PV) đã phải tìm đến 4 cơ quan chức năng mới có câu trả lời. Với đặc thù là dù bay được ca nô hoặc xuồng kéo, phạm vi hoạt động trên vùng nước gần bãi biển nên PV đã tìm đến CSGT thủy, đơn vị này cho biết việc cấp phép này thuộc quyền của Sở Du lịch.

Khi tìm đến Sở Du lịch, vị đại diện sở này khẳng định, loại hình dịch vụ trên hoàn toàn không phải do sở cấp phép mà là do Sở GTVT. Tìm đến Sở GTVT, lại nhận được câu trả lời là do Sở Văn hóa Thể thao cấp phép.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh (đơn vị cấp phép hoạt động loại hình dịch vụ này) cho biết: “Ðể đăng ký kinh doanh dịch vụ dù bay này rất đơn giản, hồ sơ chỉ cần có đơn đề nghị cấp phép và một bản tóm tắt hoạt động của công ty gửi lên sở. Ðể được cấp phép, sở sẽ cử người xuống cơ sở để kiểm tra các điều kiện xem có đảm bảo không”.

“Trước đây Bộ cũng đã có thông tư quy định việc cấp phép này, mới đây nhất là Thông tư 06/2018 quy định rõ hơn về việc cấp phép nhưng hồ sơ để đăng ký cũng chỉ có vậy” - Vị đại diện Sở Văn hóa Thể thao cho biết thêm.

BỘ GTVT: Chưa có quy định quản lý tàu vui chơi giải trí dưới nước Trao đổi với Tiền Phong, Cục trưởng Ðường thủy nội địa (Bộ GTVT) Hoàng Hồng Giang cho biết, với phương tiện thủy nội địa đã có quy định rõ ràng, đầy đủ. Tuy nhiên, với các phương tiện vui chơi giải trí dưới nước (như mô-tô nước), hiện Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước mới trình Thủ tướng. Do đó khi nào Nghị định được ban hành, các phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, trong đó có mô-tô nước sẽ có khuôn khổ quản lý, hoạt động, còn hiện chưa có.

Nhóm PV