Bơm tạp chất vào 100 kg tôm, thu siêu lợi nhuận

Vào 13h ngày 29/01, Công an huyện An Minh, Kiên Giang đã bắt quả tang 1 cơ sở đang tổ chức cho 6 lao động bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu. Cơ sở này đặt tại nhà của ông Nguyễn Xuân Dũng (ngụ ấp ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh).Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ gần 100kg tôm đã được bơm tạp chất và 6 bình chứa tạp chất có gắn kim tiêm, 1 thùng tạp chất và nhiều dụng cụ khác.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng năng tiếp tục điều tra làm rõ.Việc bơm tạp chất không chỉ làm tôm nguyên liệu tăng trọng lượng mà còn thay đổi kích cỡ. Hành vi này giúp các cá nhân, tổ chức vi phạm thu được siêu lợi nhuận nhưng gây thiệt hại về lâu dài đối với ngành tôm và kéo theo những hậu quả khó lường cho người tiêu dùng.

Nhật Huy