BOT Ninh An 'xuống nước' miễn phí cho xe địa phương

Trước áp lực từ các ý kiến của các tài xế, doanh nghiệp vận tải, ông Trần Phúc Tự - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả phải chấp thuận miễn giảm 100% đối với xe loại 1 của 16 xã trên địa bàn thị xã.

Việc này được áp dụng vào ngay ngày mai (5/1).

Đây là thỏa thuận trước giữa chủ đầu tư và tài xế, trong khi chờ Bộ GTVT có ý kiến chấp thuận. Tuy vậy, các tài xế, doanh nghiệp vận tải chạy xe lại tiếp tục bức xúc, đề nghị giảm phí.

Việc đặt trạm BOT Ninh An tại xã Ninh Lộc nhưng vẫn giữ nguyên tên trạm là do hiểu nhầm. Trước đây, trạm này thu cho hầm đường bộ Đèo Cả, sau đó để đảm bảo khoảng cách 70km thu cho dự án mở rộng QL 1 nên dời về Ninh Lộc.

Trạm BOT Ninh An. Ảnh: Google Maps.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trước khi triển khai thu phí tại BOT Ninh An, chủ đầu tư và chính quyền địa phương thông báo đến người dân như thế nào, ông Vũ Hải Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả, nói: “Do thời điểm thông báo chủ trương miễn giảm phí qua BOT Ninh An đến người dân gặp bão lũ. Lúc đó BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cũng đang tắc. Chúng tôi cùng với địa phương cố gắng làm càng nhanh càng tốt, chứ không những người có quyền lợi bức xúc. Còn những người dân bị thiếu sót thì do đi vắng hay vì lý do gì đó. Bây giờ thiếu sót thì bổ sung, cập nhật định kỳ thôi”.

Từ khi bắt đầu thu phí, cứ vài hôm lại có vài đơn thư, đến nay, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã tiếp nhận hơn 300 đơn thư của người dân gửi đến, trong đó đề nghị giải thích các vấn đề liên quan về đặt trạm thu phí (trạm thu phí này trước đây đặt tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, sau đó dời về xã Ninh Lộc), miễn giảm phí không công bằng...

Nói về các đơn thư đề nghị miễn giảm phí, ông Long cho biết: “Địa phương và chủ đầu tư thống nhất chủ trương giải quyết cho cả một vùng, chứ giải quyết cho người có đơn thì sau này người không có đơn hoặc hàng xóm của người đó lại khiếu kiện, đảm bảo công bằng cho mọi người. Đơn cũng là cơ sở để chúng tôi giải thích, giải quyết cho dân”.