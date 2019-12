Buôn lậu mùa áp Tết: Những nẻo đường thuốc lá lậu

Quảng cáo

Nóng nơi biên giới

Có mặt tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia như địa bàn tỉnh Long An, huyện Long Bình, thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang; thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ… ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy, hoạt động buôn lậu thuốc lá vẫn rầm rộ. Các đối tượng vận chuyển thuốc lá bằng xe máy không chỉ ngang dọc trên bộ, dưới sông các vỏ lãi (xuồng máy) tung hoành ngày đêm.

Những ngày đầu tháng 11/2019, phóng viên lân la làm quen được một đầu nậu tên Long, chuyên cung cấp thuốc lá lậu cho các điểm bán lẻ tại khu vực thành phố Cần Thơ. Ban đầu, ông Long tỏ ra hết sức cảnh giác, lái sang chuyện khác khi được hỏi về các loại thuốc lá lậu. Tuy nhiên, khi nghe phóng viên đặt vấn đề tìm nguồn thuốc lá lậu với số lượng lớn để đưa về TPHCM tiêu thụ và làm ăn lâu dài, ông Long liền "vỗ ngực xưng tên", sẵn sàng cung cấp hàng cho khách để hưởng giá chênh lệch. “Hiện tại giá 180.000 đồng một cây thuốc Jet, nếu muốn lấy thì đặt hàng tôi đi gom vài ngày sau sẽ có đủ. Các ông ở xa, lạ mặt đến hỏi không ai bán quá 5 gói đâu”, ông Long nói.

Theo đầu nậu này, thuốc lá lậu là mặt hàng có lợi nhuận cao nên dù có bị phát hiện thì “bỏ của chạy lấy người” rồi làm lại vài cuốc là thu hồi vốn. Vì vậy, buôn lậu thuốc lá không bao giờ ngừng, nhất là thời điểm cuối năm, nhu cầu tăng cao nên thuốc lá ngoại nhập lậu cũng gia tăng. Trong câu chuyện về thuốc lá lậu, ông Long còn bật mí, thuốc lá lậu ở Cần Thơ chủ yếu được vận chuyển từ An Giang, Đồng Tháp… về tập kết tại một số địa điểm rồi mới phân phối cho các chi nhánh bán lẻ.

Đúng như lời ông Long, tại khu vực biên giới tỉnh An Giang, Đồng Tháp, hoạt động buôn lậu thuốc lá rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Các đối tượng dùng vỏ lãi vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về cất giấu trong những ngôi nhà ven kênh. Sau đó, các "nài” (chở thuốc lá bằng xe máy) sẽ chia nhỏ lô hàng rồi tản đi khắp nơi để tiêu thụ tại địa phương và chuyển lên xe khách, ô tô tải để tuồn đi các tỉnh miền Tây, TPHCM tiêu thụ.

Sau nhiều ngày thăm dò, phóng viên đã tìm ra được khu vực tập kết thuốc lá lậu ở bờ kênh Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, việc tiếp cận vô cùng khó khăn do khu vực này được bố trí lực lượng cảnh giới hùng hậu tại các giao lộ từ đường chính dẫn vào khu tập kết thuốc lá. Khi có người lạ mặt đi vào, những người này nhanh chóng tiếp cận hù dọa, yêu cầu rời đi nơi khác ngay lập tức, nếu cố gắng đi vào trong sẽ bị các đối tượng này tìm cách gây sự, hành hung.

Từ khu vực tập kết này, "nài" thuốc lá lậu hoạt động rầm rộ nhất là khung thời gian từ khoảng 23h đêm đến 6h sáng hôm sau, trung bình khoảng 5 phút sẽ có một nhóm từ 3 - 5 "nài" chở thuốc lá lậu cập bến và rời đi. Để qua mắt lực lượng chức năng, thuốc lá lậu được giấu trong các bao tải hoặc thùng carton, bao nilon màu đen. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất với những "nài" thuốc lá lậu là hầu hết xe máy được đôn nòng, móc ống pô, gắn còi hơi. Khi những chiếc xe này xuất hiện trên đường, dù cách xa hàng trăm mét nhưng vẫn nghe được tiếng pô xe và tiếng gió rít khi "nài" vượt qua.

Chập choạng tối 9/11, một chiếc vỏ lãi chất đầy những bao tải chứa đầy thuốc lá ngoại từ bên kia biên giới về cập vào bờ kênh Vĩnh Tế, ngay lập tức từng nhóm xe máy nối đuôi nhau tấp vào "ăn hàng". Chỉ trong vòng 5 phút, toàn bộ số hàng trên vỏ lãi được chất lên xe máy rồi các "nài" lao ra đường chính, chia thành nhiều ngả, rú ga chạy bạt mạng về phía trung tâm thành phố Châu Đốc để đưa lên xe khách vận chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh thành khác.

Cất lưới…

Khoảng 23h đêm 9/11, phóng viên quyết định bám theo một "nài" chở thuốc lá lậu từ bờ kênh Vĩnh Tế để tìm nơi giấu hàng. Sau khi chạy lòng vòng qua nhiều tuyến ngoằn ngoèo, chiếc xe máy không biển số cập vào một căn nhà nhỏ gần bến xe Châu Đốc mới. Khi chiếc xe này vừa tấp vào, những gói hàng trên xe nhanh chóng được chuyển xuống trong bóng tối rồi "nài" quay đầu xe lao vút đi.

Tiếp tục lần theo các manh mối, sáng 10/11, phóng viên đến bến xe Châu Đốc mới mua vé của nhà xe Vạn Khoa Nguyên (trước đây là nhà xe Thiên Thiên Xuân) chạy tuyến Bến xe Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ. Khoảng 9h30 phút cùng ngày, phóng viên được đưa lên chiếc ô tô khách 16 chỗ mang biển số 67B-014.56 do tài xế tên Lâm điều khiển. Vừa ra khỏi bến xe, tài xế này liền bẻ lái vào một con hẻm gần bến xe rồi dừng lại tại một ngôi nhà để bốc 2 thùng carton có nhãn của thuốc lá nội địa lên và để dưới băng ghế cuối xe.

Lên hàng xong, tài xế quay đầu ra quốc lộ 91, đạp ga chạy thẳng hướng đi Cần Thơ dù trên xe chỉ lác đác vài người khách. Phóng viên tìm cách tiếp cận các thùng hàng này và phát hiện bên trong không phải thuốc lá nội địa mà toàn bộ là thuốc lá ngoại nhập lậu. Sau khi xác định chính xác là thuốc lá lậu, phóng viên đã liên lạc với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (CSGT), Công an thành phố Cần Thơ để nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo của phóng viên, Trạm CSGT Thái Thịnh thuộc Phòng CSGT thành phố Cần Thơ nhanh chóng phối hợp, chốt chặn, dừng chiếc xe khách trên để kiểm tra và thu giữ được 1.950 gói thuốc lá lậu hiệu Jet, Hero và Scott. Tài xế xe khách và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an địa phương xử lý. Trong buổi sáng cùng này, CSGT Công an tỉnh An Giang cũng bắt giữ 1 xe khách khác của nhà xe Vạn Khoa Nguyên mang biển số 67B - 011.86 vận chuyển 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu khi đang lưu thông trên quốc lộ 91.

(Còn nữa)

“Nài” thuốc lá lậu phóng xe bạt mạng trong đêm ở An Giang

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn, triệt phá được nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá. Tuy nhiên, quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ về tang vật thuốc lá nhập lậu thì một số địa phương áp dụng chưa được đồng nhất. Vì vậy, lượng thuốc lá nhập lậu tồn đọng tương đối lớn, lên đến trên 9 triệu bao. Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đang bàn các giải pháp để lực lượng chức năng sớm xử lý đối tượng, xử lý tang vật nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá đang rất phức tạp trong thời gian qua.

Không chỉ An Giang, các tỉnh khu vực miền Tây như Long An, Đồng Tháp, các đối tượng buôn lậu thuốc lá cũng hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Thuốc lá lậu được vận chuyển từ biên giới Campuchia về tập kết rồi vận chuyển bằng xe khách đi các tỉnh lân cận và TPHCM để tiêu thụ.



Ngô Bình