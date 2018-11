Buồn vui gì cũng uống

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện đứng thứ hai Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 thế giới về tiêu thụ rượu, bia. Báo cáo từ Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam cho thấy năm 2017, lượng bia các loại tiêu thụ trên cả nước đạt hơn 4 tỷ lít, tăng 6% so với năm 2016. Tiến sỹ Park Ki-dong, trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) cho rằng, việc uống rượu, bia ở mức nguy hại đang tước đi các nguồn lực đáp ứng các nhu cầu cấp bách về chăm sóc sức khỏe và phát triển ở Việt Nam.





“Quậy” từ quán đến bệnh viện Nghiên cứu mới đây của The Lancet cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm nước tiêu thụ đồ uống có cồn nhiều nhất thế giới và đứng đầu khu vực châu Á. Cụ thể, mức tiêu thụ đồ uống có cồn trung bình của mỗi nam giới Việt lên tới 5 đơn vị cồn/ngày (khoảng 4 ly bia), mức cao nhất trong thang đánh giá của nghiên cứu. Việt Nam là quốc gia có mức tiêu thụ đồ uống có cồn trung bình của nam giới cao nhất châu Á.

Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy lúc 21 giờ 50 ngày 5/11 cửa mở toang, bệnh nhân Nguyễn Văn Cảm (24 tuổi) nằm trên băng ca được người nhà đẩy vào cấp cứu trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu. Quần áo lem luốc bùn đất do té xe, người này không ngừng la ó và than đau đầu. Mặc dù đã được bác sỹ tiêm thuốc giảm đau, bệnh nhân vẫn không ngừng lăn lộn. Theo lời kể của người nhà, Cảm làm công nhân tại một khu công nghiệp. Chiều hôm đó, sau khi nhậu với đồng nghiệp, chạy xe về nhà thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường tai nạn khiến 1 người chết, 5 người bị thương tối 21/10 do tài xế say xỉn.

Tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ trong khoảng một giờ, có gần 10 trường hợp nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, nhiều người trong số đó là nạn nhân của bia rượu. Nằm trên băng ca với một bên mặt bầm tím, sưng húp, nơi khóe miệng bên trái vẫn còn vết máu đọng lại, cụ Nguyễn Thị Sương (65 tuổi) không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Cụ cho biết bị hai thanh niên tông phải. “Cả hai người đó đều say, không những không đỡ tôi dậy mà còn văng tục rồi chạy đi”, cụ Sương kể lại.

Một bác sĩ làm ở khoa cấp cứu của Bệnh viện 115, TPHCM nói chuyện cấp cứu các bệnh nhân "ma men" là bi kịch trong đời bác sĩ. “Có bệnh nhân khi vào cấp cứu, trên đầu thì chảy máu, tay chân trầy xước nhưng miệng cứ chửi bới mọi người”- bác sĩ này kể. Nhiều người đâm chém nhau ở quán nhậu nhưng khi vào cấp cứu vẫn không chịu yên. “Họ quậy chúng tôi đủ đường, đòi đánh bác sĩ, y tá chưa xong, còn nôn ói ra cả băng ca với đủ thứ đồ ăn khiến chúng tôi rất khổ sở”, một điều dưỡng ở khoa cấp cứu kể.

Từ đầu năm đến nay, Khoa cấp cứu Bệnh viện Quận 2 tiếp nhận hơn 2.600 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó tập trung nhiều vào các ngày cuối tuần. Theo các bác sỹ, hơn 50% các trường hợp nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông có liên quan đến bia rượu. Đơn cử vào đêm 3/11 tại Bệnh viện Quận 2, từ 19h đến 5h ngày hôm sau, trong số khoảng 30 ca cấp cứu, có hơn 10 ca nhập viện vì tai nạn giao thông, ẩu đả liên quan đến bia rượu, nhiều trường hợp bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng uống say xỉn.

Mỗi năm có hàng trăm vụ TNGT, gây án liên quan đến sử dụng rượu bia. Đêm 21/10 vừa qua xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 5 người bị thương tại ngã tư Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh). Sau chầu nhậu bí tỉ từ một nhà hàng, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô hiệu BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ về nhà ở quận Bình Thạnh, TPHCM, tông văng 5 chiếc xe máy, kéo lê các nạn nhân hàng chục mét trên đường. Tai nạn cướp đi mạng sống của một cô gái, 5 người bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, bà Nga với biểu hiện say xỉn “cố thủ” trong xe đến khi lực lượng CSGT đến mới chịu ra ngoài. Qua kiểm tra trong hơi thở bà Nga có nồng độ cồn lên đến 0,94 miligam/lít khí thở. Theo một số chuyên gia, với nồng độ cồn lớn như vậy, bà Nga đã bị sốc nặng rượu bia và mất khả năng kiểm soát hành vi. Sau cuộc nhậu bí tỉ từ đầu giờ chiều đến đêm, hai anh em ông Nguyễn Văn Kim (SN 1961) bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Ông Kim bị người anh vợ dùng dao đâm một nhát trúng cổ tử vong. Trước đó không lâu, ông Huỳnh Minh Hùng (49 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một dãy trọ ở tổ 42 (khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12) thì thấy một thanh niên chạy xe ngang qua. Do đã ngà ngà say, ông Hùng nói lớn với nhóm bạn nhậu “nó kênh tao kìa” rồi thách thức thanh niên kia. Được người dân xung quanh can ngăn nên nam thanh niên trên bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau có 4 thanh niên mang hung khí đến chém chết ông Hùng.

